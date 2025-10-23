Roma, 23 ottobre 2025 – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), prima organizzazione no profit italiana dedicata al mondo dell’innovazione in tutte le sue declinazioni, ha partecipato all’edizione 2025 di Cybertech Europe, il principale evento europeo sulla cybersecurity e la difesa digitale, svoltosi il 21 e 22 ottobre presso il Roma Convention Center “La Nuvola” di Roma.Cybertech Europe ha riunito leader globali del settore, innovatori, policymakers e startup per discutere le sfide e le opportunità nel panorama cyber, con un focus su intelligenza artificiale, resilienza digitale e strategie di difesa europea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - ANGI A CYBERTECH EUROPE 2025: IL PRESIDENTE FERRIERI, “DIALOGHI STRATEGICI CON AZIENDE E STARTUP PER UNA DIFESA DIGITALE ITALIANA FORTE E INNOVATIVA”