Accoltella la compagna poi si toglie la vita lanciandosi dalla finestra | la tragedia a Salerno
Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 21 dicembre, a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo di 40 anni ha accoltellato la compagna, anche lei 40enne, per poi gettarsi dalla finestra dell’abitazione. Stando a quanto riporta il Corriere, è ancora da chiarire se i due stavano ancora insieme oppure si erano lasciati. L’omicidio-suicidio. L’uomo è deceduto sul colpo a seguito della caduta, mentre la donna è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata d’urgenza in ospedale, dove sarebbe morta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Open.online
