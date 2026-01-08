Acca Larentia | Morgante Fdi ' stop violenza politica ideologica'

Acca Larentia rappresenta un episodio che suscita preoccupazione, soprattutto in un contesto in cui la violenza politica ideologica dovrebbe essere superata. Morgante di Fratelli d'Italia condanna fermamente ogni forma di violenza, sottolineando come, nel 2026, sia inaccettabile tornare a scene di intolleranza e aggressione politica. La condanna di tali comportamenti è fondamentale per preservare il rispetto democratico e il dialogo civile.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “È inaudito che nel 2026 si debba commentare ancora la violenza politica ideologica, come fossimo tornati negli anni '70. I ragazzi di Gioventù nazionale, ‘colpevoli' di affiggere manifesti, sono stati aggrediti dai soliti violenti dei centri sociali che hanno organizzato un'aggressione studiata a tavolino. Spero che si assumano le loro responsabilità e che questo sia l'ultimo inquietante episodio di violenza politica ideologica. Ogni forma di violenza è inaccettabile e rappresenta un attacco ai principi fondamentali di democrazia, libertà di pensiero e rispetto reciproco”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Acca Larentia: Morgante (Fdi), 'stop violenza politica ideologica' Leggi anche: Acca Larentia, la frase shock di Mollicone (Fdi): “Croce celtica? Non è simbolo fascista ma religioso, analfabeti” Leggi anche: Acca Larentia, dieci gli aggressori La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ACCA LARENTIA. MORGANTE (FDI): SOLIDARIETÀ AI RAGAZZI DI GIOVENTÙ NAZIONALE» - "È inaudito che nel 2026 si debba commentare ancora la violenza politica ideologica, come fossimo tornati negli anni '70. agenziagiornalisticaopinione.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ACCA LARENTIA. MAIORANO (FDI): SOLIDARIETÀ AI RAGAZZI DI GIOVENTÙ NAZIONALE, CONDANNARE SENZA AMBIGUITÀ OGNI VIOLENZA POLITICA» - "Esprimo la mia piena solidarietà ai ragazzi di Gioventù Nazionale, aggrediti dai collettivi proprio nel giorno delle commemorazioni della strage di Acca ... agenziagiornalisticaopinione.it

Acca Larentia, aggrediti giovani FdI. Meloni: “Serve pacificazione” - Quattro iscritti di Gn colpiti di notte con spranghe Tornano i saluti romani “Viva l’Italia antifascista” il grido da un balcone ... repubblica.it

48 anni fa la strage di Acca Larentia, a Roma. Furono uccisi tre ragazzi del Fronte della Gioventù. Un anniversario ricordato in un post dalla premier Giorgia Meloni, che auspica una vera e definitiva pacificazione nazionale Carla Macrellino #GR1 x.com

Acca Larentia è una pagina di sangue che non può essere rimossa o annacquata. Ragazzi uccisi per quello che erano e per quello in cui credevano, in anni in cui l’odio politico sparava e colpiva sempre dalla stessa parte. Ricordarli non è nostalgia né provoc facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.