Acca Larentia la frase shock di Mollicone Fdi | Croce celtica? Non è simbolo fascista ma religioso analfabeti

Durante la commemorazione di Acca Larentia, il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, ha commentato la presenza di simboli come la croce celtica, affermando che non rappresentano un simbolo fascista, ma piuttosto un simbolo religioso, criticando l’interpretazione di alcuni come analfabeti. La dichiarazione ha suscitato reazioni e sollevato discussioni sul significato e sull’uso di certi simboli in contesti pubblici.

Acca Larentia, scritta inneggiante sul muro di via Pisana a Firenze - Nella notte in via Pisana a Firenze sono apparse scritte di matrice fascista riferite ai fatti di Acca Larentia. rainews.it

Oggi ricordiamo la strage di Acca Larentia. Il 7 gennaio 1978 furono uccisi Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, vittime dell'odio politico. Una vicenda che ha segnato profondamente la nostra Nazione e che ancora oggi resta una ferita a - facebook.com facebook

