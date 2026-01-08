A scuola di ’Abbracci’ al Dragoni Torna il teatro per famiglie

Da ilrestodelcarlino.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola prende il via la nuova edizione di 'A Teatro in Famiglia', una rassegna dedicata alle famiglie e ai bambini. La stagione propone spettacoli che uniscono divertimento e riflessione, offrendo un’occasione per vivere momenti di condivisione e cultura in un ambiente accogliente. Un appuntamento che invita grandi e piccoli a riscoprire il piacere del teatro in un contesto familiare.

Partirà sabato alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola la nuova edizione della rassegna ‘ A Teatro in Famiglia ’. L’apertura è affidata ad ‘ Abbracci ’, una produzione di Teatro Telaio, scritta e diretta da Angelo Facchetti e interpretata da Michele Beltrami e Paola Cannizzaro. "Lo spettacolo è una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio: nasciamo in un abbraccio, da un abbraccio, spesso ce ne andiamo cercando un abbraccio; l’abbraccio è ciò che più spesso desideriamo nei momenti di sconforto, quando rivediamo qualcuno dopo molto tempo, quando vogliamo esprimere una gioia incontenibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a scuola di 8217abbracci8217 al dragoni torna il teatro per famiglie

© Ilrestodelcarlino.it - A scuola di ’Abbracci’ al Dragoni. Torna il teatro per famiglie

Leggi anche: Teatro per le famiglie, la stagione del Dragoni si apre con "Abbracci"

Leggi anche: "Mendicanti di abbracci", al Teatro San Matteo lo spettacolo della Compagnia TevLab

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.