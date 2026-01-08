A scuola di ’Abbracci’ al Dragoni Torna il teatro per famiglie

Sabato alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola prende il via la nuova edizione di 'A Teatro in Famiglia', una rassegna dedicata alle famiglie e ai bambini. La stagione propone spettacoli che uniscono divertimento e riflessione, offrendo un’occasione per vivere momenti di condivisione e cultura in un ambiente accogliente. Un appuntamento che invita grandi e piccoli a riscoprire il piacere del teatro in un contesto familiare.

Partirà sabato alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola la nuova edizione della rassegna ' A Teatro in Famiglia '. L'apertura è affidata ad ' Abbracci ', una produzione di Teatro Telaio, scritta e diretta da Angelo Facchetti e interpretata da Michele Beltrami e Paola Cannizzaro. "Lo spettacolo è una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l'abbraccio: nasciamo in un abbraccio, da un abbraccio, spesso ce ne andiamo cercando un abbraccio; l'abbraccio è ciò che più spesso desideriamo nei momenti di sconforto, quando rivediamo qualcuno dopo molto tempo, quando vogliamo esprimere una gioia incontenibile.

