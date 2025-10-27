Meno acqua e più occupati | l’anno sostenibile di Cartiere Carrara

Fondata nel 1873, Cartiere Carrara è oggi una delle realtà industriali più solide e riconosciute in Europa nel settore della carta tissue. Con oltre 150 anni di storia, l’azienda, che conta sette siti produttivi, dislocati tra Toscana, Liguria e Lazio, ha saputo coniugare tradizione e innovazione, trasformandosi in un gruppo moderno e integrato che controlla l’intero ciclo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito. La società per azioni ha di recente presentato a Firenze il bilancio di sostenibilità 2024, redatto per la prima volta secondo gli European sustainability reporting standards, anticipando così le prescrizioni della direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

