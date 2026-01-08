A Bari errori nei voti di laurea studentessa proclamata con 109 invece di 110 e lode Il rettore | Verificheremo

L'Università di Bari ha annunciato l'avvio di verifiche su possibili errori nei calcoli dei voti di laurea, riscontrati nelle sedute di dicembre. Tra i casi segnalati, una studentessa è stata proclamata con 109 invece di 110 e lode. Il rettore ha dichiarato che verranno effettuati controlli accurati per chiarire la situazione e garantire la correttezza delle procedure.

L'Università di Bari avvia verifiche su alcuni errori nei calcoli dei voti di laurea registrati nelle sedute di dicembre. Il rettore Roberto Bellotti ha dato mandato alla segreteria studenti di accertare le segnalazioni arrivate dai neolaureati dell'ateneo pugliese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

