togliete le barriere ai sogni filippo studente ipovedente si laurea con 110 e la lode

di Mario Ferrari PISA "Avere una disabilità non significa non poter raggiungere i propri obiettivi. Significa, semplicemente, arrivarci con gli strumenti e i supporti giusti, che aiutano ad affrontare le difficoltà". È la dedica che Filippo Ammanniti, giovane ipovedente pisano, ha scelto di scrivere sulla sua laurea appena conseguita - con 110 e lode - in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione. Ipovedente dall’età di 17 anni, Filippo ha discusso una tesi dal titolo "Teatro e disabilità visiva. Tecniche e strategie di orientamento e partecipazione", un lavoro guidato dalla professoressa Eva Marinai che esplora il rapporto tra scena, accessibilità e nuovi strumenti per includere chi non vede o vede poco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

