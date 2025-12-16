Disabilità letteratura e laurea da 110 e lode

L'articolo esplora come la letteratura italiana contemporanea rappresenta la disabilità, focalizzandosi sul rapporto tra genitore e figlio con disabilità. Attraverso un'analisi approfondita, si evidenziano le tematiche e le emozioni che emergono nelle narrazioni, offrendo una prospettiva critica e sensibile sul tema. L'elaborato si inserisce nel percorso di laurea con valutazione 110 e lode.

’La disabilità nella letteratura italiana contemporanea: analisi del rapporto tra genitore e figlio con disabilità’. E’ questo il titolo della tesi discussa da Giacomo Mantiglioni (nella foto) con la quale si è laureato nella facoltà di Lettere dell’Università di Siena con la votazione di 110 e lode. Relatore il professor Niccolò Scaffai, correlatrice la professoressa Giulia Bassi. La tesi (laurea magistrale in Filologia moderna) ha preso in esame casi di genitori di ragazzi con disabilità e il rapporto che si era instaurato fra loro, evidenziando sia i punti in comune sia i diversi modi di vivere (a volte, di accettare) il percorso che la famiglia deve attraversare per imparare a gestire una situazione che può rivelarsi anche molto complessa. Lanazione.it

