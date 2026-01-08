A 10 anni rischia di perdere la vista curata al Policlinico grazie a un team multidisciplinare | Ora è tornata a vedere

A soli 10 anni, una bambina rischiava di perdere la vista. Grazie a un team multidisciplinare di specialisti del Policlinico, ha potuto ricevere diagnosi e cure adeguate, consentendole di tornare a vedere. Un percorso complesso che ha evidenziato l’importanza di un approccio integrato e competente per la tutela della salute visiva dei più giovani.

A soli 10 anni rischiava di perdere completamente la vista. A salvarla è stata un'équipe di neurologi, neurochirurghi e otorinolaringoiatri, che hanno permesso alla bambina di tornare a vedere al termine di un articolato percorso diagnostico e terapeutico. La presa in carico della piccola.

