Missaglia spray al peperoncino in faccia | rischia di perdere la vista

Missaglia (Lecco) – S pray al peperoncino spruzzato a distanza ravvicinata direttamente in un occhio. Un 56enne di Missaglia rischia di rimanere cieco da un occhio, perché l’altro giorno qualcuno gli ha spruzzato dello spray urticante in faccia mentre si trovava a pochi centimetri di distanza. È successo domenica pomeriggio, nella zona di Campù Inferiore. Il 56enne che abita lì, è stato accompagnato in ospedale al Pronto soccorso di Merate. Lo hanno accompagnato i familiari, perché lui non era più in grado di guidare, perché non ci vedeva più a causa della sostanza urticante: lacrimava, aveva gli occhi gonfi e arrossati, gli bruciava anche tutto il viso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Missaglia, spray al peperoncino in faccia: rischia di perdere la vista

