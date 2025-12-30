Bimbo di 2 anni rischia di perdere la vista operato al Gaslini | Aveva una grave malformazione all'occhio

Un bambino di due anni, nato senza il nervo trigemino destro, rischiava di perdere la vista. Al Gaslini di Genova è stato eseguito un intervento innovativo e senza precedenti in Italia: una neurotizzazione corneale. Questa procedura mira a preservare la funzione visiva del piccolo, rappresentando un importante passo avanti nel trattamento di malformazioni oculari rare e complesse.

Realizzato al Gaslini di Genova un intervento mai eseguito in Italia su un paziente così piccolo: una neurotizzazione corneale su un bimbo di 2 anni nato senza il nervo trigemino di destra. Rischiava ulcere corneali ricorrenti e la perdita della vista.

Due interventi dell’elicottero del 118 per malori, soccorsi un 31enne e una bimba di 2 anni - Nel pomeriggio l’elisoccorso da Parma è intervenuto ad Alseno per una bimba ... ilpiacenza.it

Curon sotto choc: bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina, gravissimo. Indagine aperta - Bimbo di 4 anni rischia di annegare nella piscina comunale di Curon: gravissimo, ricoverato in rianimazione e aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente. notizie.it

Bimbo di 10 anni ad Arezzo cade dal terrazzo giocando, è grave. Ricoverato in codice rosso al Meyer di Firenze #ANSA x.com

Un bimbo di dieci anni è caduto dal terrazzo di casa da un'altezza di circa otto metri ad Arezzo. È stato soccorso e trasportato al Meyer di Firenze in elicottero. Il fatto questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia, in periferia. Secondo una prima ricostru - facebook.com facebook

