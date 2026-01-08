Al 91° minuto, Pirozzi ha commentato con rammarico:

Un pari che va stretto. Questa volta la fortuna non ha aiutato gli audaci, perché la Lucchese, tornata ad essere la Pantera che piace a Pirozzi, avrebbe meritato di vincere lo scontro diretto con lo Zenith, bravo e fortunato nel trovare il pari nell’unico errore rossonero. Di qui il rammarico, ma solo per il risultato, espresso a fine partita da Sergio Pirozzi (foto). "Ho fatto i complimenti alla squadra per la prestazione – ha detto il trainer –: perché è stata aggressiva e coraggiosa, come aveva chiesto il presidente. Ho rivisto la Pantera che piace a me, mentre, a Cerreto Guidi, mi era sembrata un po’ troppo “miciona”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - 91° minuto. Pirozzi: "Peccato, meritavamo i tre punti»

