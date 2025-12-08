Stroppa | Prestazione straordinaria peccato non aver preso i tre punti

Tempo di lettura: 2 minuti Un Venezia solido, dominante nel gioco e capace di concedere appena due situazioni a favore dell’avversario – un cross nel primo tempo e un tiro nella ripresa – torna a casa con un solo punto. Un risultato che non rispecchia l’andamento della gara e che lascia a Giovanni Stroppa sensazioni contrastanti: soddisfazione per la prova dei suoi, rammarico per l’occasione sfuggita. Il tecnico lagunare, nel post-partita, ha elogiato apertamente la prestazione della squadra, definendola “giocata alla grande per tutti i novanta minuti”. L’unico limite, secondo Stroppa, è stato l’episodio che non è arrivato: il gol. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

