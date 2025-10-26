C’è una vecchia regola, non scritta, nel calcio, che dice che, se le partite non le chiudi, rischi, poi, di pareggiarle. E quello che è successo ieri alla Lucchese a San Giuliano, quando non ha avuto la capacità, la furbizia, la personalità di portare fino alla fine il gol di vantaggio realizzato da Bartolotta (terzo centro stagionale, dopo una caparbia azione dal fondo di Piazze). E si è fatta raggiungere in pieno recupero su rigore, concesso da un direttore di gara assolutamente inadeguato. Di qui il rammarico espresso a fine gara da Pirozzi (foto). "C’è la rabbia giusta per l’epilogo – ha detto il trainer – di una partita che è stata più battagliata che giocata contro un avversario tosto ed esperto, proprio come mi aspettavo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - 91° minuto. Pirozzi: "Andava chiusa, rigore da rivedere»