91° minuto Pirozzi | Andava chiusa rigore da rivedere
C’è una vecchia regola, non scritta, nel calcio, che dice che, se le partite non le chiudi, rischi, poi, di pareggiarle. E quello che è successo ieri alla Lucchese a San Giuliano, quando non ha avuto la capacità, la furbizia, la personalità di portare fino alla fine il gol di vantaggio realizzato da Bartolotta (terzo centro stagionale, dopo una caparbia azione dal fondo di Piazze). E si è fatta raggiungere in pieno recupero su rigore, concesso da un direttore di gara assolutamente inadeguato. Di qui il rammarico espresso a fine gara da Pirozzi (foto). "C’è la rabbia giusta per l’epilogo – ha detto il trainer – di una partita che è stata più battagliata che giocata contro un avversario tosto ed esperto, proprio come mi aspettavo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
La Lucchese Calcio sabato 25 ottobre torna in campo e lo farà a San Giuliano Terme alle ore 15, per affrontare la formazione locale. Alla vigilia di questa gara le parole del tecnico rossonero Pirozzi. - facebook.com Vai su Facebook
91° minuto. Pirozzi: "Andava chiusa, rigore da rivedere» - "C’è la rabbia giusta per l’epilogo – ha detto il trainer – di una partita che è stata più battagliata che giocata contro un avversario tosto ed esperto, proprio come mi aspettavo. sport.quotidiano.net scrive
Lucchese - 91° minuto. Pirozzi: "Pari meritato" - Con il gol in semirovesciata di Riad la Lucchese ha riacciuffato il pareggio, dopo che il Viareggio era andato in vantaggio con Pegollo. Lo riporta lanazione.it
91° minuto. Pirozzi: "Troppi errori, ma il pari è buono» - La "pareggite" ha contagiato le squadre di testa come Zenith, Viareggio, Lucchese, Belvedere e Massese. Come scrive lanazione.it