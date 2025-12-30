WWE | Bron Breakker regge lo scontro verbale con CM Punk e infiamma la sfida del 5 gennaio
Il 5 gennaio si avvicina e sul ring si preparano a sfidarsi CM Punk e Bron Breakker, entrambi determinati a conquistare il titolo mondiale. In attesa dell’incontro, si sono già confrontati verbalmente, creando attesa e curiosità tra gli appassionati di wrestling. Questo evento rappresenta un momento importante per la scena WWE, con due protagonisti pronti a mettere in gioco tutto sul ring.
Tra ormai meno di una settimana CM Punk e Bron Breakker si ritroveranno sul ring con il titolo mondiale in palio. Di settimana in settimana il giovane Steiner ha dato prova di essere ormai pronto per questo livello e di stare sul ring con il Best in The World. Per farlo ha sicuramente avuto bisogno del suo gruppo, The Vision, e anche del nuovo arrivato Austin Theory, ma più volte ha dimostrato di poter tenere testa a CM Punk da solo e anche al microfono con alcuni promo infuocati e così è stato anche questa notte. “Pronto a morire per quel titolo”. La Vision questa notte ha aperto Raw al completo con Paul Heyman che ha elogiato i suoi ragazzi e ha fornito uno “spoiler” ai fan, dicendo che tra 5 anni tutti guarderanno indietro a questo momento quando nel main event di WrestleMania ci saranno tutti e 4 i suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
