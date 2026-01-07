Wsj | Rubio dice che Trump vuole comprare la Groenlandia

Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe espresso interesse nel convincere la Danimarca a cedere il controllo della Groenlandia, la più grande isola del mondo. La proposta, discussa nei mesi recenti, ha suscitato diverse reazioni a livello internazionale, evidenziando le implicazioni geopolitiche di un possibile accordo. La questione rimane oggetto di attenzione, anche rispetto alle strategie degli Stati Uniti nella regione artica.

Trump ha da tempo segnalato di voler convincere la Danimarca a cedere il controllo della Groenlandia, la più grande isola del mondo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

