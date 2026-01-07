Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe espresso interesse nel convincere la Danimarca a cedere il controllo della Groenlandia, la più grande isola del mondo. La proposta, discussa nei mesi recenti, ha suscitato diverse reazioni a livello internazionale, evidenziando le implicazioni geopolitiche di un possibile accordo. La questione rimane oggetto di attenzione, anche rispetto alle strategie degli Stati Uniti nella regione artica.

Trump ha da tempo segnalato di voler convincere la Danimarca a cedere il controllo della Groenlandia, la più grande isola del mondo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Wsj: Rubio dice che Trump vuole comprare la Groenlandia

Leggi anche: Trump non molla: vuole comprare la Groenlandia, ma c'è anche l'opzione militare

Leggi anche: Donald Trump vuole comprare la Groenlandia: «Ma l’opzione militare è sul tavolo»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Wsj, Rubio ha riferito che Trump vuole comprare la Groenlandia; “Trump voleva negoziare con Maduro, ma Rubio e i ‘falchi’ lo hanno spinto ad…; Groenlandia, Trump valuta diverse opzioni: anche l'uso dell'esercito. Wsj: Rubio ha riferito che la vuole comprare; Groenlandia, Trump valuta diverse opzioni. La Casa Bianca: «Non escluso l'esercito».

Wsj, Rubio ha riferito che Trump vuole comprare la Danimarca - Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto ai legislatori che le recenti minacce dell'amministrazione contro la Groenlandia non indicano un'invasione imminente e che l'obiettivo è acquistare l'isola ... ansa.it