What Next? Netflix anticipa il futuro con serie film e sorprese per il 2026

Netflix presenta la sua programmazione per il 2026, offrendo uno sguardo alle prossime serie, film e novità in arrivo. La campagna “What Next?” utilizza l’immagine di una lettrice di tarocchi per anticipare le tendenze future e condividere con il pubblico le principali aspettative per il prossimo futuro. Un modo per conoscere in anticipo le proposte che caratterizzeranno il catalogo globale della piattaforma nei prossimi anni.

Netflix ha svelato oggi la sua attesissima line-up globale per il 2026, grazie all'aiuto della potente, e ormai familiare, lettrice di tarocchi protagonista della campagna "What Next?". Tra grandi ritorni e novità esclusive, la piattaforma punta a conquistare il pubblico con serie, film e giochi che promettono di segnare il nuovo anno. I grandi ritorni che definiscono l'identità Netflix. Il 2026 vedrà il ritorno di alcune delle serie più amate degli ultimi anni, vere e proprie colonne portanti del catalogo Netflix. La seconda stagione di One Piece promette di espandere ulteriormente l'universo piratesco ispirato al celebre manga, mentre Lupin tornerà con la Parte 4, pronta a rimettere al centro il carisma di Assane Diop e il suo gioco di inganni.

