Chi è Nimue in The Witcher | perché è importante il suo legame con Ciri e cosa anticipa per il futuro della serie
Chi ha iniziato a guardare The Witcher 4 ha incontrato due figure chiave che offrono prospettive diverse sulle vicende di Geralt, Ciri e Yennefer: Stribog e Nimue. Mentre Stribog racconta le loro storie ai bambini del villaggio, Nimue custodisce invece i racconti di Jaskier, che contengono la versione più autentica degli eventi, comprese parti dimenticate col tempo. Ma Nimue non è solo una narratrice passiva: il suo ruolo ha un peso profondo nel destino di Ciri e prepara il terreno per ciò che accadrà nella stagione 5 di The Witcher. Sin dai primi episodi, la serie ci mostra Nimue come una donna vissuta nel presente della cronologia (intorno al 1300), affascinata dai racconti su Geralt e i suoi compagni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
