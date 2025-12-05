Netflix lancia il miglior film di Natale del 2025 sorprese incredibili

un film natalizio che sta conquistando il pubblico globale: "My Secret Santa". Nel panorama delle produzioni cinematografiche dedicate alle festività, spicca un titolo che, in brevissimo tempo, ha riscosso grande successo e ha rapidamente scalato le classifiche di preferenza a livello mondiale. Si tratta di "My Secret Santa", una commedia romantica innovativa, che sta rompendo gli schemi tradizionali e sorprendendo gli appassionati di film natalizi. l'ascesa nel catalogo di netflix e la ricezione globale. Rilasciato nel catalogo di Netflix mercoledì scorso, "My Secret Santa" si è rapidamente imposta tra i titoli più visti, superando anche produzioni di grande richiamo come Troll 2.

