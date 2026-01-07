Volley A1 femminile Bartoccini MC Restauri | Perinelli racconta l' approccio con il nuovo tecnico

Il campionato di volley femminile di Serie A1 vede la Bartoccini MC Restauri di Perugia affrontare una nuova fase con l’arrivo del tecnico Stefano Micoli. Nel giorno dell’Epifania, il coach ha incontrato per la prima volta la squadra, avviando un percorso di adattamento e preparazione. Perinelli, tra le giocatrici, ha condiviso le prime impressioni sul metodo e le aspettative per la stagione.

Nel giorno dell'Epifania il nuovo coach Stefano Micoli si è insediato alla guida della Bartoccini MC Restauri Perugia e ha avuto la prima presa di contatto con la squadra.Prima di iniziare il lavoro sul campo si è proceduto a dei colloqui individuali; uno di questi ha riguardato Elena Perinelli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

