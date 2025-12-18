Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia si rinforza con Ivana Vanjak

La Bartoccini MC Restauri Perugia si prepara alla nuova stagione di Volley A1 femminile rinforzando il suo roster. Dopo l’infortunio di Romy Jatzko, la squadra annuncia l’arrivo di Ivana Vanjak, pronta a rafforzare il reparto schiacciatrici e a portare esperienza e determinazione nel team.

Arrivano i rinforzi in casa Bartoccini MC Restauri Perugia. A prendere il posto che sarebbe dovuto essere di Romy Jatzko, costretta ad arrendersi per un infortunio in estate, sarà Ivana Vanjak, che dunque andrà a completare il reparto schiacciatrici. Classe 1995, alta 193 cm, tedesca di.

