Volley A1 femminile alla Bartoccini MC Restauri è iniziato il nuovo corso Micoli | Un onore essere qui

La Bartoccini MC Restauri Perugia ha intrapreso un nuovo percorso nel campionato di volley femminile A1, con Stefano Micoli che ha preso il comando della squadra. Dopo le difficoltà recenti, il club si impegna a stabilire una base solida per il futuro, affidandosi a un nuovo staff tecnico. Micoli ha espresso il suo entusiasmo nel guidare il team in questa fase di cambiamento e rilancio.

La Bartoccini MC Restauri Perugia apre una nuova era. O per lo meno tenta di farlo. Chiamato al capezzale di una squadra in chiarissima difficoltà ieri attorno all'ora di pranzo è Stefano Micoli, che ha preso il posto di Andrea Giovi dopo la risoluzione consensuale del contratto.

