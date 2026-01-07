Voleva solo far vedere il posto alla sua famiglia | fa un giro in elicottero con le nipoti prima del suo matrimonio ma durante il volo colpisce una corda e si schianta tra le montagne

Un semplice giro in elicottero, pensato come un momento speciale con le nipoti prima del matrimonio, si è concluso tragicamente. Durante il volo panoramico tra le montagne, l'elicottero ha colpito una corda e si è schiantato, causando una tragedia improvvisa. Un evento che ha colpito profondamente le persone coinvolte, lasciando un ricordo amaro di un momento di condivisione che si è trasformato in tragedia.

Un breve giro panoramico in elicottero, organizzato poche ore prima del matrimonio per condividere un momento con le nipoti, si è trasformato in un incidente mortale. In Arizona, nel Telegraph Canyon, un elicottero privato pilotato dal 59enne David McCarty è precipitato dopo aver urtato una slackline tesa tra le montagne, causando la morte di tutti e quattro gli occupanti a bordo. Con lui viaggiavano infatti tre giovani donne, sue nipoti: Rachel McCarty, 22 anni, F aith McCarty, 21 anni, e Katelyn Heideman, 21 anni. Il volo doveva essere molto breve, un semplice giro panoramico prima del matrimonio di McCarty, previsto per la stessa giornata.

