Elicottero colpisce corda tesa tra le montagne e si schianta sposo e le nipoti muoiono nel giorno delle nozze

Un incidente in Arizona ha causato la morte di un sposo e delle sue nipoti durante il giorno delle nozze. L'elicottero, durante un'operazione di sorvolo, ha colpito una corda tesa tra le montagne, provocando il suo schianto. L'evento ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle attività sportive in ambienti montani.

La tragedia in Arizona dove l'elicottero ha colpito una slackline, una corda tesa tra le montagne per un'attività sportiva. Lo schianto non ha lasciato scampo allo sposo e alle tre nipoti ventenni.

