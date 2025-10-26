Fa volare un elicottero telecomandato di 2 metri il velivolo si schianta tra le case | denunciato 58enne a Ischia
L'uomo ha fatto volare l'elicottero radiocomandato, lungo quasi 2 metri, in pieno centro abitato; il velivolo si è poi schiantato tra le case, mettendo a repentaglio la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
58enne fa volare elicottero telecomandato di quasi 2 metri ma precipita in una via frequentata, denunciato - Ieri sera a Ischia i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme hanno denunciato un 58enne del posto. Scrive msn.com