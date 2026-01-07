Viale Roma pedoni più sicuri con le bande sonore

Viale Roma introduce le bande sonore alle strisce pedonali per aumentare la sicurezza degli attraversamenti. Le vibrazioni stimolano i conducenti a ridurre la velocità, favorendo un passaggio più sicuro per i pedoni. Il Comune prevede ulteriori interventi per rafforzare la tutela degli utenti della strada e migliorare la convivenza tra veicoli e pedoni.

L'ATTRAVERSAMENTO. Le strisce vibranti inducono i veicoli a rallentare. Il Comune sta progettando un ulteriore potenziamento della sicurezza.

