Firenze, 27 ottobre 2025 - Un viaggio attraverso le colonne sonore più amate di tutti i tempi, nate nella centenaria ‘fabbrica dei sogni’ Disney. “ Omaggio a Walt Disney” è il concerto-spettacolo che il Complesso Strumentale del Centro di Produzione Musicale della Toscana diretto da Giuseppe Lanzetta presenta martedì 28 ottobre (ore 21) all’Oratorio di Santa Maria Vergine della Croce al Tempio, a Firenze. Un concentrato di emozioni per grandi e piccini, sulle note di “La bella e la bestia”, “La sirenetta”, “Aladdin”, “Biancaneve e i sette nani”, “Mulan”, “Frozen”, “La bella addormentata nel bosco”, “Anastasia” e altri classici del genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, omaggio a Walt Disney: concerto con le colonne sonore più amate