Desidero portare alla vostra attenzione una situazione di pericolo che riguarda la pubblica illuminazione sul viale La Farina a Messina. Nonostante i recenti lavori di manutenzione, le luci vengono spente già a partire dalle 20:30, dall’incrocio con viale Europa fino a via Tommaso Cannizzaro.In. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Da giorni Viale La Farina al buio dopo le 20.30, pedoni e automobilisti a rischio

Leggi anche: VIDEO | Pericolo sul Viale della Libertà: botola rotta crea cratere, rischio per automobilisti e motociclisti

Leggi anche: VIDEO | Pericolo sul Viale della Libertà: botola rotta crea una voragine, rischio per automobilisti e motociclisti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La luce di tre giorni al buio - Immerso nel buio, stavo avendo delle allucinazioni di espressionismo astratto: striature rosa e blu che pulsavano attraverso quella che ... internazionale.it

Distretto degli artigiani al buio da due giorni «Via Ponzio è una strada abbandonata» - Succede in via Ponzio, dove si affacciano le aziende e i capannoni che danno lavoro a decine di operai, addetti, impiegati e dipendenti che, ogni ... laprovinciapavese.gelocal.it

Novi, quartieri al buio - Nei giorni scorsi a rimanere senza illuminazione pubblica sono stati diversi quartiere di Novi. ilsecoloxix.it

Viale Petrarca, la protesta. «Non ci sono cartelli, da 15 giorni chiediamo un sopralluogo dei vigili...» - facebook.com facebook