**Venezuela | Tajani ' impedire che ci sia una guerra civile' **

Da iltempo.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri, Tajani, ha sottolineato l’importanza di mantenere la stabilità in Venezuela, evitando un’escalation verso una guerra civile. L’obiettivo prioritario è calmare la situazione politica e promuovere condizioni favorevoli alla crescita economica del paese. Queste iniziative sono fondamentali per favorire un contesto di pace e sviluppo duraturi, in un momento di crescente attenzione internazionale sulla regione.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "La prima cosa da fare è garantire la stabilità del Venezuela, impedire che ci sia una guerra civile e far sì che la situazione si calmi, poi bisogna lavorare perché ci possa essere una situazione di crescita economica. Questo è fondamentale perché, come dice Papa Leone, bisogna stare vicino alla popolazione civile, per noi questo è di grande importanza, essendoci circa 170 mila cittadini che abitano in Venezuela che hanno il passaporto italiano, quindi per noi questo è fondamentale, aiutare la popolazione, non il regime, non l'abbiamo fatto in passato, non abbiamo riconosciuto Maduro, però adesso è il momento di aiutare la popolazione civile". 🔗 Leggi su Iltempo.it

venezuela tajani impedire che ci sia una guerra civile

© Iltempo.it - **Venezuela: Tajani, 'impedire che ci sia una guerra civile'**

Leggi anche: Tajani: Dobbiamo impedire che dal 2035 in Ue ci sia solo produzione di auto elettriche – Il video

Leggi anche: Venezuela, la vicepresidente alla tv di Stato: "Trump ci dia una prova che Maduro sia vivo"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

venezuela tajani impedire siaVenezuela, Tajani: “L’intervento degli Usa è stato legittimo, intravista una minaccia nel narcotraffico” - L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela è stato "legittimo", vista la "minaccia" che Washington "intravedeva" nel "narcotraffico" ... dire.it

venezuela tajani impedire siaTajani, 'intervento in Venezuela legittimo, emergerà dal processo' - "Riteniamo che gli interventi militari non siano idonei a risolvere le questioni ma è legittimo l'intervento Usa in Venezuela vista la minaccia che loro intravedevano, e questo emergerà nel processo a ... ansa.it

venezuela tajani impedire siaVenezuela, Tajani "Intervento Usa legittimo, garantire transizione democratica" - Però nello stesso tempo è legittimo l'intervento statunitense vista la minaccia che loro i ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.