Venezuela la vicepresidente alla tv di Stato | Trump ci dia una prova che Maduro sia vivo

Il Venezuela ha confermato la scomparsa del presidente Nicolás Maduro e della first lady Cilia Flores, senza indicarne la posizione. La vicepresidente Delcy Rodriguez ha comunicato questa situazione durante una trasmissione televisiva di Stato, sottolineando l’incertezza sul loro stato e sulla loro presenza. La notizia solleva interrogativi sulla stabilità politica del paese e sulla comunicazione ufficiale del governo venezuelano.

Il presidente Nicolás Maduro e la first lady Cilia Flores sono scomparsi e il governo venezuelano non sa dove si trovino, come ha confermato il vicepresidente Delcy Rodriguez alla televisione di Stato. "Non sappiamo dove si trovino il presidente Nicolás Maduro e la first lady Cilia Flores", ha detto Rodriguez. "Chiediamo al governo di Donald Trump una prova che siano vivi ", ha detto Rodriguez durante una telefonata alla Venezolana de Television. Gli Stati Uniti hanno confermato gli attacchi sul suolo venezuelano e il presidente Donald Trump ha dichiarato che Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese.

Venezuela, Maduro pronto a dichiarare lo stato di emergenza in tutto il Paese - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è pronto a dichiarare lo stato di emergenza per fronteggiare la minaccia di una presunta "aggressione" da parte degli Stati Uniti, dopo una serie di raid ... tg24.sky.it

L'attacco USA. Trump: "Catturati Maduro e la moglie, portati fuori dal Venezuela" - Senatore Usa cita Rubio, "Maduro arrestato, sarà processato" Nicolas Maduro è stato arrestato e sarà processato in Venezuela. msn.com

...dissero i paladini del diritto internazionale #Venezuela x.com

Trump, l'uomo che voleva il premio Nobel per la Pace, ha appena annunciato al mondo che ha fatto catturare il presidente del Venezuela Maduro e la moglie e portati fuori dallo Stato. È incredibile quel che sta succedendo. - facebook.com facebook

