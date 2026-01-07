Venezuela l’appello della famiglia di Alberto Trentini | Giornate di speranza e angoscia tutti rispettino il silenzio

La famiglia di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno, attraversa un periodo di incertezza e preoccupazione. Alessandra Ballerini, avvocata dei familiari, invita alla calma e al rispetto del silenzio in queste giornate di speranza e angoscia, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento rispettoso durante questo difficile momento.

La famiglia di Alberto Trentini sta vivendo «giornate di angoscia e di speranza». Lo afferma Alessandra Ballerini, avvocata dei familiari del cooperante detenuto in Venezuela da oltre un anno. Dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro da parte dell’esercito americano, i riflettori sono tornati ad accendersi sulla possibilità di liberare Trentini e altri cittadini europei che attualmente si trovano nelle prigioni del Paese caraibico. «Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi ed evitare qualunque strumentalizzazione, perché ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: La famiglia di Alberto Trentini detenuto in Venezuela: "Giornate di speranza e angoscia, rispettare il silenzio" Leggi anche: Venezuela, l’appello della famiglia Trentini: «Chiediamo silenzio» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venezuela, l’appello della famiglia Trentini: «Chiediamo silenzio» - La famiglia di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela ha chiesto silenzio sulla vicenda. msn.com

Venezuela, la famiglia Trentini chiede di rispettare il silenzio: “Giornate di angoscia e speranza” - Un appello misurato, sofferto, che arriva mentre le ore scorrono lente tra l’angoscia e una speranza che resta aggrappata a ogn ... repubblica.it

Trentini, l'appello della famiglia: «Giornate di angoscia. Chiediamo di rispettare il silenzio, ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto» - Sono giornate di angoscia quelle che stanno vivendo i genitori, i parenti e i familiari di Alberto Trentini, detenuto da oltre 400 giorni nel carcere El Rodeo I a Caracas, ... msn.com

Venezuela, diritto internazionale violato: da Padova e Assisi un'appello per la legalità. Legata all’attacco di Trump, e di tutto ciò che sta accadendo, anche la scarcerazione di Alberto Trentini. Nel servizio di Ivana Godnik, del Tgr Rai Veneto, l'intervista a Marco - facebook.com facebook

La presidente ad interim del #Venezuela #Rodriguez apre al dialogo con gli #StatiUniti "lavoriamo insieme per la pace" mentre nel Paese proseguono le manifestazioni a sostegno di #Maduro. Dall'opposizione l'appello a rispettare la sovranità popolare x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.