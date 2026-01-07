Venezuela l’appello della famiglia Trentini | Chiediamo silenzio

La famiglia Trentini, coinvolta nella vicenda di Alberto Trentini in Venezuela, ha deciso di fare un appello pubblico per chiedere rispetto e silenzio sulla questione. In un momento delicato, desiderano concentrare l’attenzione sulla loro privacy e sulla necessità di evitare ulteriori fraintendimenti o speculazioni. Questa richiesta mira a tutelare la serenità della famiglia e a favorire un clima di rispetto e discrezione.

La famiglia di Alberto Trentini ha deciso di intervenire pubblicamente chiedendo silenzio sulla vicenda. Un intervento definito e condiviso dalla madre Armanda insieme all’avvocata Alessandra Ballerini: «La nostra famiglia sta vivendo giornate di angoscia e di speranza. Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi ed evitare qualunque strumentalizzazione perché ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto. Ringraziamo tutti per la comprensione e la solidarietà», affermano. Mantovano: «Ogni parola in più può essere dannosa». A distanza di giorni dall’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro, il quadro resta estremamente fragile in Venezuela. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Venezuela, l’appello della famiglia Trentini: «Chiediamo silenzio» Leggi anche: Alberto Trentini, l’appello della madre: “Un anno senza di lui. Chiediamo tutti la sua liberazione” Leggi anche: La famiglia di Alberto Trentini detenuto in Venezuela: "Giornate di speranza e angoscia, rispettare il silenzio" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Trentini, l'appello della famiglia: «Giornate di angoscia. Chiediamo di rispettare il silenzio, ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto» - Sono giornate di angoscia quelle che stanno vivendo i genitori, i parenti e i familiari di Alberto Trentini, detenuto da oltre 400 giorni nel carcere El Rodeo I a Caracas, ... msn.com

