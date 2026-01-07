La famiglia di Alberto Trentini detenuto in Venezuela | Giornate di speranza e angoscia rispettare il silenzio
La famiglia di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela, esprime un mix di speranza e preoccupazione. In questo momento delicato, chiedono rispetto per il silenzio richiesto da Palazzo Chigi e invitano a evitare ogni forma di strumentalizzazione, poiché ogni parola può influire sulla sua eventuale liberazione. La loro priorità è proteggere la serenità del procedimento e mantenere la dignità della situazione.
" La nostra famiglia sta vivendo giornate di angoscia e di speranza. Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi ed evitare qualunque strumentalizzazione perché ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto. Ringraziamo tutti per la comprensione e la solidarietà". Lo afferma la famiglia di Alberto Trentini, il giovane detenuto da 420 giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Venezuela, attesa e apprensione per la famiglia di Alberto Trentini
Leggi anche: Alberto Trentini e i detenuti italiani in Venezuela: speranza e apprensione dopo l’arresto di Maduro
Alberto Trentini detenuto a Caracas: ore di angoscia per le sorti del cooperante veneziano: «Liberatelo subito»; Attacco Usa in Venezuela, attesa e apprensione per la famiglia di Alberto Trentini; Venezuela, attesa per Trentini. Tajani: “Stiamo tentando il possibile e l’impossibile”; Caso Trentini, sono ore confuse ma decisive per la sua scarcerazione in Venezuela.
La famiglia di Alberto Trentini detenuto in Venezuela: "Giornate di speranza e angoscia, rispettare il silenzio" - Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi ed evitare qualunque strumentalizzazione perché ... gazzettadelsud.it
Attesa ed apprensione per la famiglia di Alberto Trentini, 'liberatelo' - Nella loro casa del Lido di Venezia, Armanda ed Ezio, genitori di Alberto Trentini detenuto da oltre 400 giorni, hanno seguito per l'intera giornata l'evolversi della situazione in attesa di elementi ... ansa.it
Venezuela, la famiglia Trentini chiede di rispettare il silenzio: “Giornate di angoscia e speranza” - Un appello misurato, sofferto, che arriva mentre le ore scorrono lente tra l’angoscia e una speranza che resta aggrappata a ogn ... repubblica.it
298 - Presepe in famiglia Alberto Cipolla Cetraro Cosenza Presepe realizzato Interamente a mano ,con materiale di riciclo,rappresenta uno scorcio di un piccolo borgo cercando di renderlo il più reale possibile con le crepe alle case,le tegole divelte,il portone - facebook.com facebook
Venezuela, Stefani “Auspico che Alberto Trentini possa ricongiungersi con la sua famiglia” dlvr.it/TQ7dHD x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.