La famiglia di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela, esprime un mix di speranza e preoccupazione. In questo momento delicato, chiedono rispetto per il silenzio richiesto da Palazzo Chigi e invitano a evitare ogni forma di strumentalizzazione, poiché ogni parola può influire sulla sua eventuale liberazione. La loro priorità è proteggere la serenità del procedimento e mantenere la dignità della situazione.

" La nostra famiglia sta vivendo giornate di angoscia e di speranza. Chiediamo a tutti di rispettare la consegna del silenzio indicata da Palazzo Chigi ed evitare qualunque strumentalizzazione perché ogni parola sbagliata può compromettere la liberazione di Alberto. Ringraziamo tutti per la comprensione e la solidarietà". Lo afferma la famiglia di Alberto Trentini, il giovane detenuto da 420 giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La famiglia di Alberto Trentini detenuto in Venezuela: "Giornate di speranza e angoscia, rispettare il silenzio"

