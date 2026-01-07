Venezuela la Cina | Stato sovrano con piena sovranità sulle sue risorse naturali

Da liberoquotidiano.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Venezuela ribadisce la propria sovranità sulle risorse naturali e l’economia, respingendo le accuse statunitensi. La Cina sostiene che le richieste degli Stati Uniti violano il diritto internazionale e ledono i diritti del popolo venezuelano. Questa posizione evidenzia un'attenzione alla sovranità nazionale e alle implicazioni delle politiche internazionali sulle risorse del Venezuela.

Il Venezuela è "uno Stato sovrano con piena e permanente sovranità sulle sue risorse naturali e sulle sue attività economiche" e le richieste Usa "violano il diritto internazionale, ledono la sovranità e minano i diritti del popolo venezuelano": a dirlo la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, commentando le affermazioni del presidente americano Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti otterranno 50 milioni di barili di petrolio, in precedenza sanzionato, che saranno venduti da Washington, in parte probabilmente alla Cina. Pechino finora ha comprato il 90% circa del greggio annuale prodotto da Caracas. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

venezuela la cina stato sovrano con piena sovranit224 sulle sue risorse naturali

© Liberoquotidiano.it - Venezuela, la Cina: "Stato sovrano con piena sovranità sulle sue risorse naturali"

Leggi anche: Cina:Usa calpestano sovranità Venezuela

Leggi anche: Uno studio del Politecnico di Milano: «La fame di carne della Cina alimenta il consumo di risorse naturali in Brasile»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Cina «è scioccata» Ma per ora resta a guardare; Il Venezuela e la crisi del diritto internazionale, attacco a uno Stato sovrano; Per la Cina e i Brics ci sono tre cose da imparare dal caso Maduro; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado.

venezuela cina stato sovranoVenezuela: Cina condanna richieste Usa su gestione risorse petrolifere - Il Venezuela e' 'uno Stato sovrano che possiede piena e permanente sovranita' sulle sue risorse naturali ... ilsole24ore.com

venezuela cina stato sovranoCina agli Usa, 'il Venezuela ha sovranità sulle sue risorse naturali' - La cooperazione "tra Cina e Venezuela è condotta tra due Stati sovrani ed è protetta dal diritto internazionale e dalle leggi pertinenti", ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano, rilevando che "i ... msn.com

venezuela cina stato sovranoVenezuela, Trump: «Caracas consegnerà 30-50 milioni di barili di petrolio». La Cina: Venezuela ha sovranità sulle sue risorse - Donald Trump assume il comando della transizione in Venezuela, avvisando che durerà a lungo, e assicura che la presidente ad interim Delcy Rodríguez ... ilmessaggero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.