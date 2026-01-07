Il Venezuela ribadisce la propria sovranità sulle risorse naturali e l’economia, respingendo le accuse statunitensi. La Cina sostiene che le richieste degli Stati Uniti violano il diritto internazionale e ledono i diritti del popolo venezuelano. Questa posizione evidenzia un'attenzione alla sovranità nazionale e alle implicazioni delle politiche internazionali sulle risorse del Venezuela.

Il Venezuela è "uno Stato sovrano con piena e permanente sovranità sulle sue risorse naturali e sulle sue attività economiche" e le richieste Usa "violano il diritto internazionale, ledono la sovranità e minano i diritti del popolo venezuelano": a dirlo la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, commentando le affermazioni del presidente americano Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti otterranno 50 milioni di barili di petrolio, in precedenza sanzionato, che saranno venduti da Washington, in parte probabilmente alla Cina. Pechino finora ha comprato il 90% circa del greggio annuale prodotto da Caracas. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

