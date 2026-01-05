Cina | Usa calpestano sovranità Venezuela

Pechino ha espresso forti critiche all’operazione militare statunitense in Venezuela durante una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell’ONU. La Cina ha condannato l’intervento, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità venezuelana e la legalità internazionale. La posizione cinese si inserisce nel quadro delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando le preoccupazioni per l’ingerenza esterna negli affari interni del paese sudamericano.

19.30 Pechino ha condannato l'operazione militare statunitense in Venezuela nel corso della riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Gli Usa hanno "calpestato arbitrariamente la sovranità e la sicurezza del Venezuela violando i principi di uguaglianza sovrana", ha detto l'ambasciatore cinese Fu Cong. Nessun Paese può "agire come polizia del mondo" o "presumere di essere giudice internazionale", ha aggiunto. E ha invitato gli Usa a rilasciare Maduro e sua moglie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

