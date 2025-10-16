Uno studio del Politecnico di Milano | La fame di carne della Cina alimenta il consumo di risorse naturali in Brasile

La Cina ha fame di carne e ci rimettono le risorse naturali del Brasile, perché dietro le bistecche consumate a Pechino ci sono campi di soia coltivati sul suolo sudamericanio. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Uno studio del Politecnico di Milano: «La fame di carne della Cina alimenta il consumo di risorse naturali in Brasile»

