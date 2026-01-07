Venezuela apprensione per Alberto Trentini

C’è grande preoccupazione per Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre 420 giorni. La sua situazione resta al centro dell’attenzione, mentre si cercano aggiornamenti sulla sua condizione e sulle eventuali iniziative per il suo rilascio. La comunità internazionale e le autorità italiane continuano a monitorare attentamente la vicenda, auspicando una soluzione positiva nel rispetto delle norme e dei diritti umani.

Ore di forte apprensione per la sorte di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre 420 giorni. La famiglia parla di giornate sospese tra speranza e angoscia.

Alberto Trentini e i detenuti italiani in Venezuela: speranza e apprensione dopo l’arresto di Maduro - Apprensione e speranza per l'operatore umanitario detenuto a El Rodeo e per gli altri connazionali in carcere in Venezuela ... ilfattoquotidiano.it

Alberto Trentini detenuto ancora in Venezuela, la famiglia chiede silenzio: “Ogni parola sbagliata può compromettere la sua liberazione" - Giorni di angoscia e speranza mentre prosegue il lavoro diplomatico per riportare a casa il cooperante italiano detenuto da oltre un anno in ... affaritaliani.it

A pochi giorni dal raid statunitense sul Venezuela, l'apprensione per la sorte di Alberto Trentini è alta. Il cooperante è detenuto da più di 400 giorni nel carcere "El Rodeo I" di Caracas https://l.euronews.com/dj8M - facebook.com facebook

A pochi giorni dal raid statunitense sul Venezuela, l'apprensione per la sorte di Alberto Trentini è alta. Il cooperante è detenuto da più di 400 giorni nel carcere "El Rodeo I" di Caracas x.com

