Apprensione per i familiari di Alberto Trentini dopo l' attacco in Venezuela

L’attacco militare statunitense in Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro hanno intensificato l’attenzione sulla situazione nel paese. Tra le persone coinvolte, i familiari di Alberto Trentini, cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni nel carcere di El Rodeo a Caracas, manifestano crescente preoccupazione. La vicenda evidenzia le difficoltà e l’incertezza che ancora caratterizzano la sua detenzione e la situazione politica venezuelana.

Dopo l ’ attacco militare statunitense in Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro, cresce l’angoscia dei familiari di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni nel carcere di El Rodeo, a Caracas. Le ore successive all’operazione Usa scorrono tra attesa e apprensione, mentre la crisi nel Paese sudamericano entra in una fase ancora più incerta e la sorte del 46enne resta motivo di forte preoccupazione. I genitori di Trentini stanno seguendo con attenzione quanto sta accadendo nelle ultime ore, dopo il blitz notturno delle forze speciali americane che ha portato alla cattura del leader venezuelano e della moglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Apprensione per i familiari di Alberto Trentini dopo l'attacco in Venezuela Leggi anche: Venezuela, ore di attesa e apprensione per i familiari di Alberto Trentini Leggi anche: Venezuela, attesa e apprensione per la famiglia di Alberto Trentini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. TRENTINI, IL SECONDO NATALE IN CARCERE SENZA MOTIVI; Alberto Trentini, tante iniziative per chiederne la liberazione: forse bisognerebbe fare come la Francia; Iniziativa per Alberto Trentini il primo gennaio ad Assisi. Venezuela, ore di attesa e apprensione per i familiari di Alberto Trentini - Sono ore di attesa ed apprensione per i familiari di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni nel carcere El Rodeo a Caracas. ansa.it

