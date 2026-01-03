Venezuela attesa e apprensione per la famiglia di Alberto Trentini

La famiglia di Alberto Trentini, cooperante italiano, vive ore di tensione mentre si avvicinano i 400 giorni di detenzione nel carcere di El Rodeo a Caracas. La situazione rimane difficile e complessa, con preoccupazioni crescenti per le condizioni di Trentini e per gli sviluppi futuri. Restano in attesa di notizie ufficiali e di un seguito che possa chiarire la situazione del loro caro.

Ore di attesa per i familiari di Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto da oltre 400 giorni nel carcere El Rodeo di Caracas in Venezuela. I genitori del 46enne stanno assistendo con apprensione a quanto sta avvenendo nel paese sudamericano, con l'attacco degli Stati Uniti nella notte.

