Venezuela attesa e apprensione per la famiglia di Alberto Trentini

La famiglia di Alberto Trentini, cooperante italiano, vive ore di tensione mentre si avvicinano i 400 giorni di detenzione nel carcere di El Rodeo a Caracas. La situazione rimane difficile e complessa, con preoccupazioni crescenti per le condizioni di Trentini e per gli sviluppi futuri. Restano in attesa di notizie ufficiali e di un seguito che possa chiarire la situazione del loro caro.

Ore di attesa per i familiari di Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto da oltre 400 giorni nel carcere El Rodeo di Caracas in Venezuela. I genitori del 46enne stanno assistendo con apprensione a quanto sta avvenendo nel paese sudamericano, con l'attacco degli Stati Uniti nella notte.

Venezuela, ore di angoscia per le sorti del cooperante italiano Alberto Trentini detenuto a Caracas: «Liberatelo subito» - Il silenzio della famiglia e gli appelli degli amici: «Vanno tutelati i suoi diritti e l'incolumità» ... corrieredelveneto.corriere.it

Venezuela, ore di attesa e apprensione per i familiari di Alberto Trentini. Il cooperante è detenuto a Caracas da oltre 400 giorni #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/03/venezuela-ore-di-attesa-e-apprensione-per-i-familiari-di-alberto-trentini - facebook.com facebook

