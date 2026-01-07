Vandalizzato l' ossario della Bicocca a Novara

A fine 2025, l'ossario della Bicocca a Novara è stato oggetto di vandalismo. L'episodio, denunciato il 30 dicembre dal Gruppo storico risorgimentale 23 Marzo 1849 tramite social media, ha suscitato preoccupazione nella comunità. L'intervento mira a sensibilizzare sull'importanza di preservare i luoghi storici e a promuovere un maggiore rispetto per il patrimonio culturale.

Vandalizzato l'ossario della Bicocca. L'episodio si è verificato a fine 2025 ed è stato denunciato con un messaggio su Facebook il 30 dicembre scorso dal Gruppo storico risorgimentale 23 Marzo 1849."Dobbiamo segnalare alcuni fatti incresciosi accaduti nelle scorse settimane e in una delle scorse.

