Incidente a Novara schianto in rotonda | auto si ribalta alla Bicocca

17 ott 2025

Un forte boato nella notte ha svegliato gli abitanti della Bicocca.É successo nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17, intorno alle 4.30, alla rotonda del Parco della Battaglia, vicino alla nuova area commerciale. Un'auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha superato la rotonda. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

