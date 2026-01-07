Un’acquisizione militare USA della Groenlandia è assurda la NATO mai così minacciata l’analista ISPI a Fanpage
L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia riflette le sue risorse strategiche e le rotte artiche emergenti. Questa attenzione evidenzia le nuove dinamiche geopolitiche, che coinvolgono anche la NATO e la sicurezza internazionale. Analisti e osservatori seguono con attenzione gli sviluppi, sottolineando l'importanza di un quadro complesso e in evoluzione, dove ogni mossa può avere ripercussioni a livello globale.
La Groenlandia è tornata al centro dell'attenzione strategica degli Stati Uniti tra risorse critiche, rotte artiche e competizione globale. Nell'intervista ad Angela Bergantino, professoressa ordinaria di Economia all'Università di Bari e Senior Fellow dell'ISPI, le ragioni storiche, economiche e geopolitiche di una centralità sempre meno marginale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
