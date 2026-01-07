Uno scenario da guerra fredda | la Russia invia sottomarino per proteggere petroliera inseguita dagli Stati Uniti nell’Atlantico

La Russia ha inviato un sottomarino e altre unità navali per proteggere una petroliera inseguita dagli Stati Uniti nell’Atlantico. Si tratta di uno degli episodi più rilevanti degli ultimi anni di tensioni marittime tra Mosca e Washington, evidenziando un possibile livello di escalation nel contesto delle relazioni internazionali.

La Russia ha schierato un sottomarino e altre unità navali per scortare una petroliera inseguita dalle forze statunitensi attraverso l’Atlantico, in quello che rappresenta uno dei più significativi confronti marittimi tra Mosca e Washington degli ultimi anni. L’imbarcazione al centro della vicenda, precedentemente nota come Bella 1 e ora ribattezzata Marinera, fa parte della cosiddetta flotta ombra russa, un’armata di circa 1000 petroliere che permette al Cremlino di aggirare le sanzioni occidentali sul petrolio. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la nave ha trascorso più di due settimane nel tentativo di eludere il blocco statunitense delle petroliere colpite dalle sanzioni che operavano nelle vicinanze del Venezuela. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Uno scenario da guerra fredda: la Russia invia sottomarino per proteggere petroliera inseguita dagli Stati Uniti nell’Atlantico Leggi anche: La Russia ha inviato una nave per scortare una petroliera della "flotta ombra" inseguita dagli Stati Uniti Leggi anche: Petroliera russa nell’Atlantico inseguita da Marines Usa: “Potrebbe essere diretta in Venezuela” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il ritorno delle sfere d’influenza: verso una nuova Yalta non scritta (di Antonio Maria Rinaldi); SCENARIO UE/ Gli abbagli di sinistra e neo-liberali lasciano a Bruxelles solo la guerra. SCENARIO/ Sapelli: la guerra con la Russia è più vicina, ma possiamo ancora evitarla - Sembra essere più concreta la possibilità di un conflitto con la Russia, ma è bene non dimenticare quel che avvenne durante la Guerra fredda Il prossimo tema di cui discuterà il Club Valdai ... ilsussidiario.net Tensioni nucleari Russia-Usa, il generale non ha dubbi: “Siamo in una nuova guerra fredda” - Aumentano le tensioni tra Mosca e Washington dopo la dichiarazione del leader del Cremlino Vladimir Putin di una possibile ripresa dei test nucleari. affaritaliani.it “Il piano tedesco contro Mosca? Preparatevi a una nuova Guerra Fredda”. L'analista svela i rischi di escalation globale - La rivelazione del Wall Street Journal sull’esistenza di un “piano segreto” tedesco per prepararsi a un possibile ... affaritaliani.it La guerra in Venezuela può cambiare per sempre lo scenario globale. L’analisi del professore Luigi Daniele: “Senza la proibizione della guerra di aggressione, la democrazia muore. Domani può accadere anche a noi”. https://fanpa.ge/GkLR3 . - facebook.com facebook Svizzera, al TG La7 la testimonianza di un sopravvissuto all'incendio: "Scenario di guerra" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.