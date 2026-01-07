La Russia ha inviato una nave per scortare una petroliera della flotta ombra inseguita dagli Stati Uniti

La Russia ha inviato una nave per scortare una petroliera della cosiddetta

La Russia sembra essere disposta a tutto pur di salvaguardare la cosiddetta “flotta ombra”, quell'armata di circa 1000 petroliere che permette a Mosca di aggirare le sanzioni occidentali sul petrolio russo e anche di compiere atti di sabotaggio. Tanto da schierare mezzi della sua Marina in acque. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La Russia ha inviato una nave per scortare una petroliera della "flotta ombra" inseguita dagli Stati Uniti Leggi anche: Droni ucraini colpiscono una petroliera della flotta ombra russa nel Mediterraneo Leggi anche: Il primo attacco ucraino nel Mediterraneo, colpita una petroliera della flotta ombra russa vicino all’Italia – Il video La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Finlandia, danneggiati cavi sottomarini: fermata nave dalla Russia; Il caso della «Bella 1», la nave della «flotta ombra» che trasporta petrolio. Mosca agli Usa: «Non toccatela». E Washington esegue; Mosca chiede a Washington di fermare l’inseguimento di una petroliera sanzionata; La petroliera Bella 1 è da ieri sotto bandiera russa e altro nome. La Russia ha inviato una nave militare per proteggere la petroliera Bella 1, che gli Stati Uniti inseguono da settimane - La Russia ha inviato una sua nave militare per raggiungere, proteggere e scortare una petroliera che gli Stati Uniti stanno inseguendo da settimane. ilpost.it

Petroliera russa inseguita da una nave Usa, Mosca invia un sottomarino. Tensione al largo della Gran Bretagna - Mosca ha inviato un sottomarino e altre risorse navali per scortare una petroliera vuota e arrugginita, che è diventata un nuovo punto critico nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia. msn.com

La Russia schiera un sottomarino per proteggere la petroliera che viola le sanzioni - Stallo crescente mentre Mosca si muove per proteggere una nave della "flotta ombra" seguita dalle forze statunitensi attraverso l'Atlantico. gamereactor.it

Un video che ci è appena stato inviato dal #Venezuela, dove si vedono i bombardamenti a Caracas di questa notte. Si tratta di un'altra gravissima violazione del diritto internazionale, forse anche peggio di quella della #Russia in #Ucraina o di #Israele a #Gaz - facebook.com facebook

Guerra #Ucraina- #Russia, continua vertice degli inviati Usa e #Zelensky. Witkoff: “Fatto progressi, oggi nuovo incontro” Le news in diretta x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.