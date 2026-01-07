Petroliera russa nell’Atlantico inseguita da Marines Usa | Potrebbe essere diretta in Venezuela

Una petroliera russa nell’Atlantico è stata intercettata da navi militari statunitensi, alimentando speculazioni su una possibile destinazione in Venezuela. La Russia ha dichiarato che la nave opera nel rispetto del diritto internazionale, evidenziando un’attenzione sproporzionata da parte delle forze americane e della NATO. La situazione evidenzia le tensioni crescenti nella regione e le implicazioni geopolitiche di questi movimenti marittimi.

Intanto, la Russia ha dichiarato attraverso il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, che la Marinera starebbe navigando rispettando il diritto marittimo internazionale: "Per ragioni a noi sconosciute, la nave russa sta ricevendo un'attenzione crescente e chiaramente sproporzionata da parte delle forze armate statunitensi e della Nato, nonostante il suo status pacifico". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

