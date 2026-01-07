Una indimenticabile giornata di festa in Prato della Valle

L’Epifania a Padova si è svolta nel segno della convivialità e della tradizione, con eventi organizzati in collaborazione con il Comune. In particolare, in Prato della Valle, i Vigili del Fuoco hanno partecipato alle iniziative, incontrando numerosi bambini e contribuendo a creare un’atmosfera di festa e vicinanza alla comunità. Un’occasione per condividere momenti di serenità e di tradizione in un contesto cittadino ricco di storia e spazi pubblici.

Giornata all’insegna della gioia e della vicinanza alla cittadinanza quella dell’Epifania a Padova. In collaborazione con il comune di Padova, i Vigili del Fuoco hanno partecipato alle iniziative organizzate in Prato della Valle, dove la Befana dei Vigili del fuoco ha incontrato numerosi bambini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Una indimenticabile giornata di festa in Prato della Valle Leggi anche: Festa in città per il passaggio della fiaccola olimpica: "Una giornata indimenticabile" Leggi anche: Festa della Befana 2026 in Prato della Valle La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Una indimenticabile giornata di festa in Prato della Valle; Festa in città per il passaggio della fiaccola olimpica | Una giornata indimenticabile. La Giornata della pace Festa di speranza domani in San Domenico - L’appuntamento a Prato è per domani dalle 15 nel chiostro di San Domenico. lanazione.it Una giornata indimenticabile nel parco nazionale di Ras Mohamed! Ogni giorno cerchiamo di rendere la vostra vacanza unica e speciale, grazie per affidarvi a noi ! #giemmeescursioni #sharmelsheikh #escursionisharm #rasmohamed #vacanzeindimen - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.