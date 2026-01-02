Festa della Befana 2026 in Prato della Valle

La Festa della Befana 2026 a Prato della Valle offre un evento dedicato a famiglie, bambini e bambine. L'iniziativa propone uno spettacolo rispettoso dell'ambiente, pensato per condividere momenti di festa e tradizione in un contesto sostenibile. Un’occasione per vivere una giornata speciale in un’atmosfera autentica e rispettosa del territorio e delle persone.

La festa della Befana propone anche quest'anno un grande spettacolo dedicato a famiglie, bambine e bambini pienamente rispettoso dell'ambiente.La marionetta Befana Green, alta circa 7 metri, intrattiene il pubblico assieme ad artiste e artisti vestiti da Befane, che si esibiscono sui trampoli o. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Festa della Befana 2026 in Prato della Valle Leggi anche: Fregene si prepara all’Epifania: arriva la Festa della Befana 2026 Leggi anche: Mercatino dell'antiquariato in Prato della Valle La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. A Camin torna “La festa dea vecia”, la tradizionale festa dell’Epifania il 6 gennaio 2026; Non solo calze! Il weekend dell'Epifania in Piemonte: la guida completa agli eventi dal il 3 al 6 gennaio; Befana 2026 a Perugia: una giornata di festa, inclusione e solidarietà nel cuore della città; Befana al tumulo di Montefortini. Visita e merenda. Alla Grotta Gigante arriva la Befana: spettacolo unico con dolcetti e magie sotterranee - Martedì 6 gennaio 2026 la Grotta Gigante ospita la tradizionale calata della Befana con dolcetti, spettacolo e magia sotterranea. nordest24.it

La tradizione della Befana del Fondista 2026 a Brinzio - L’evento si svolgerà lunedì 5 gennaio 2026, presso il Parco Tonino Piccinelli, dalle ore 19. varesenews.it

A Brinzio ritorna la Befana del Fondista: festa, falò e sapori della tradizione - Il momento più atteso sarà l’arrivo della Befana, previsto per le 21. varesenews.it

Il 6 gennaio è la festa della Befana: eventi per bambini, spettacoli, tradizioni popolari e iniziative in tutta la regione, dai borghi medievali alle spiagge invernali. Una giornata per vivere la magia dell’ultima festa delle vacanze natalizie #inEmiliaRomagna - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.