Ucraina l' incontro bilaterale Zelensky-Macron a margine del Consiglio Ue

A margine del Consiglio europeo a Bruxelles, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un incontro bilaterale con il presidente francese, Emmanuel Macron. “Ho incontrato il presidente francese, Emmanuel Macron. Abbiamo coordinato le nostre posizioni in vista dell’imminente incontro della Coalizione dei volenterosi. Ora è il momento in cui c’è una reale possibilità di porre fine alla guerra e fermare la Russia. Per raggiungere questo obiettivo”, crive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Abbiamo discusso delle conseguenze degli attacchi russi sull’Ucraina e del rafforzamento della nostra difesa aerea e della nostra resilienza energetica: questa è una delle nostre priorità chiave in questa fase. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, l'incontro bilaterale Zelensky-Macron a margine del Consiglio Ue

