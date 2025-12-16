Far entrare l’Ucraina nell’Ue segnerà l’inizio della nostra guerra con la Russia

L’ipotesi di far entrare l’Ucraina nell’Unione Europea entro il 2027 solleva molteplici questioni geopolitiche e strategiche. Mentre l’Europa attraversa una fase di crisi economica e politica, questa decisione potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti tra l’Europa e la Russia, aprendo scenari di conflitto e tensione nella regione.

C'è qualcosa di davvero commovente nell'ottimismo dei nostri eurocrati. Mentre l'economia tedesca affonda, la Francia è politicamente paralizzata e i governi europei cadono come birilli, a Bruxelles hanno trovato la soluzione a tutto: imbarcare l'Ucraina nell'Unione Europea entro il 1° gennaio 2027. Non un giorno di più. La notizia, spifferata dal Financial Times, svela l'ultima genialata partorita sull'asse Kiev-Bruxelles per ingraziarsi il nuovo padrone, Donald Trump. Il piano è semplice e, come tutte le cose semplici pensate dai complessi burocrati europei, demenziale: offriamo a The Donald una via d'uscita. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina è disposta a rinunciare ad entrare nella Nato, a patto che Stati Uniti e gli altri stati europei forniscano delle «garanzie di sicurezza».